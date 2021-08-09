إصابات «كورونا» في الهند تقترب من 32 مليون حالة

سجلت السلطات الصحية الهندية، اليوم، 35499 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و447 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 31969954 حالة، فيما ارتفاع مجموع الوفيات إلى 428309 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وفي الصين، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 94 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، أمس الأحد، في البر الرئيسي الصيني، بينها 41 حالة تم تسجيلها في مقاطعة خنان، و38 حالة في جيانجسو، و12 حالة في مقاطعة هونان، و3 حالات في مقاطعة هوبي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شئينخوا» الصينية.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم، في تقرير يومي، إنه تم تسجيل 31 حالة وافدة جديدة، بما فيها 8 حالات في كل من شنجهاي وقوانجدونج ويوننان، و3 في بكين وحالة واحدة في كل من منغوليا الداخلية وتشجيانج وسيتشوان وشنشي.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى أن لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض.

وذكرت لجنة الصحة بمقاطعة خنان، اليوم، أنه من بين الحالات المؤكدة، تم تصنيف 40 حالة في السابق على أنها حالات بدون أعراض في مدينة تشنجتشو عاصمة مقاطعة تشنجتشو، بينما تم العثور على الحالة الأخرى في مدينة كايفنج.

وتم الإبلاغ عن 4 حالات جديدة بدون أعراض، جميعها في مدينة تشنجتشو، أمس الأحد، فيما أبلغت المقاطعة الصينية، عن 90 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، محلية العدوى، 51 حالة محلية بدون أعراض بين 31 يوليو و8 أغسطس في أحدث مجموعات من حالات الإصابة بالفيروس.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 212448 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها»، اليوم، تسجيل 1492 إصابة جديدة بالفيروس، و 4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 212448 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 2125 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ورُصدت إصابات عدة بوباء «كوفيد-19» الناجم عن فيروس كورونا على متن سفينة سياحية رست، الأحد، في مرسيليا في جنوب شرق فرنسا، وقد وضِع المصابون في مكان معزول بداخلها، على ما أكدت مصادر متطابقة.

وقالت شركة «كوستا» للرحلات البحرية: «لدينا ست حالات إيجابية تخصّ عائلتين، وعدد مماثل من حالات المخالطة»، وأضافت أن هؤلاء الركاب جزء من مجموعة من 180 سائحًا كانوا يقومون برحلة بحرية مدتها أسبوع في البحر الأبيض المتوسط، مع توقّف في إسبانيا وإيطاليا.

وقبل أسبوع، عندما صعدوا على متن سفينة "كوستا سميرالدا" في مرسيليا، كانوا قد خضعوا جميعًا لاختبارات الكشف عن كوفيد التي جاءت سلبية.

وتتسع سفينة «كوستا سميرالدا» لنحو 6 آلاف شخص وخُفّضت قدرتها الاستيعابية بنسبة 70% في إجراء وقائي لمواجهة الفيروس.

ووفقًا للبروتوكول الصحّي، أجري اختبار ثانٍ للركاب في منتصف الرحلة، وتبيّن أنّ هناك شخصًا يعاني حمّى وقد أُخضِع مخالطوه لفحوص على الفور، حسب ما أوضحت شركة «كوستا».

من جهتها، قالت وكالة الصحة الإقليمية في بيان، إنّ شركة الرحلات البحريّة أكّدت عزل هؤلاء الركّاب فور اكتشاف إصابتهم وأنّها أنزلتهم بطريقة آمنة لدى وصولهم إلى مرسيليا.