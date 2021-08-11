الصحة الروسية: فاعلية «سبوتنيك V» للوقاية من سلالة «دلتا» حوالي 83%

أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن لقاح «سبوتنيك V» المضاد لفيروس كورونا «كوفيد - 19»، أظهر فاعليته في الوقاية من سلالة «دلتا» بنسبة 83% تقريبا.

وقال موراشكو في تصريحات اليوم الأربعاء، «يُظهر لقاح سبوتنيك V أكثر النتائج فعالية في الوقاية من سلالة دلتا، حيث تشير أحدث النتائج الروسية إلى أن الكفاءة تبلغ حوالي 83%».

وأضاف الوزير الروسي، «أن هذا اللقاح يقي بنسبة تتجاوز 95 بالمئة من حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا المستجد»، مؤكداً أن اللقاح لا يزال فعالا في الوقاية من العدوى.

وكانت وزارة الصحة الروسية سجلت في 11 أغسطس 2020 لقاح "سبوتنيك V" كأول لقاح في العالم للوقاية من «كوفيد 19»، وهو من تطوير مركز جاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة.