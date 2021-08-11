الشبيني: «جونسون أند جونسون» من أقوى اللقاحات في إنتاج أجسام مناعية

قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إن اللقاح الذي جرى استيراده مؤخرا «جونسون أند جونسون»، أحد اللقاحات التي يكفي المريض منها إعطائه جرعة واحدة، وذلك لأن مفعول اللقاح طويل الأجل وسريع في حث الجسد على إنتاج أجسام مناعية تمتد لفترات طويلة.

وأضاف «الشبيني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، والمذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن اللقاح قد جرى اعتماده باعتباره إحدى اللقاحات القوية والفعالة في إنتاج أجسام مناعية ضد فيروس كورونا من قبل منظمة الصحة العالمية وعدد من الدول الكبرى.

وأوضح أن بعض الدول اتجهت لإعطاء مواطنيها الجرعة الثالثة من اللقاحات المختلفة لإنتاج أجسام مناعية، وحتى لا تكون مدة إنتاج الأجسام المناعية في الجسد قصيرة نسبيا ضد فيروس كورونا.

وأكد أنه بالنسبة للقاح جونسون أند جونسون أثبتت الدراسات التي أجريت عليه بأن جرعة واحدة منه تكفي لإعطاء أجسام مناعية طويلة الأجل للجسد، وهو أمر لا يقلل من أهمية وقوة اللقاحات الأخرى، لافتا إلى أن الدولة المصرية تعمل على توفير معظم اللقاحات ضد كورونا وبكميات كبيرة لتطعيم المواطنين، وهو الأمر المميز في مصر وتفتقر إليه عددا من الدول الأخرى.