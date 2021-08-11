في حراسة شرطة الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وقالت مصادر: إن المستوطنين الذين يُقدر عددهم بالعشرات، اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، وتقدمهم المُتطرف «غليك»، حيث نفذ المستوطنين جولات استفزازية في باحات الأقصى، وسط تلقيهم شروحات عن «الهيكل» المزعوم.

ومن ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 3 شباب من بلدة حزما وسلوان بالقدس المحتلة.