153 فرصة عمل في 20 شركة برواتب مجزية بقنا.. اعرف التفاصيل

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مديرية القوى العاملة بقنا، وفرت 153 فرصة عمل بـ15 مهنة في 20 مصنعاً وشركة من شركات القطاع الخاص، بمرتبات مجزية بجانب بعض المزايا الأخرى، وذلك فى إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح حسام طلبة مدير مديرية القوى العاملة بقنا، أن التقديم على هذه الفرص يبدأ اعتبارًا من اليوم الأربعاء ولمدة شهر، بإدارة بحوث العمالة في مقر المديرية، مشيرًا إلى أن الفرص المطلوبة تتمثل في 5 مدرسين لغة عربية، و3 مدرسين لغة إنجليزية، و4 مدرسين حاسب آلي، و4 «دادة»، ومدرسين لغات وترجمة، و6 مشرفات، و84 إخصائي تمويل، و25 مسؤول تأمين، و4 أفراد أمن، وعاملين خدمات، وبائع، وكهربائي، و10 عمال تعبئة، ومحاسب، ومهندس ميكانيكا.