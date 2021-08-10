القوى العاملة: تعين 26 شابا.. وحملات تفتيش على 128 منشأة بشمال سيناء

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، تعيين 26 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، ضمن 102 شاب مسجلين من راغبي العمل.

وأشار محمد سالم عبد المالك مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء، خلال تقرير اطلع عليه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إلى أن المديرية استخرجت 11 شهادة قياس مستوى المهارة، و12 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة، خلال شهر يوليو الماضي.

3 حملات تفتيش شامل

وفي مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 128 منشأة، والقيام بـ 3 حملات تفتيش شامل، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على منشأة يعمل بها 110 عمال.

وأوضح «عبدالمالك» أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية صحيًا واجتماعيًا، قامت المديرية بصرف منحة زواج لعامل بمبلغ 3 آلاف جنيه، فضلًا عن صرف رعاية صحية لعامل بمبلغ 5 آلاف جنيه.

كما تابعت المديرية الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 5 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.