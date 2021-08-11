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محمود مسلم

صرف 67 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ88 عاملا بشركتين بالقطاع الخاص

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الوطن
01:54 م | الأربعاء 11 أغسطس 2021
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

وافق محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 67 ألفاً و193 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ88 عاملا بشركة ميتيكس لتصنيع الورق، وشركة «نونو إخوان»، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها الشركتان وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وأوضح سعفان، في بيان صادر عن وزارة القوى العاملة، أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة يهدف إلى مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تتخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

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