البحرية الإسرائيلية تستهدف مراكب صيد قبالة غزة

استهدفت البحرية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مراكب صيد قبالة ساحل غزة، حيث هاجمت زوارق البحرية الإسرائيلية مراكب الصيادين على بعد ثلاثة أميال بحرية قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، بالرصاص وفتحت صوبها خراطيم المياه، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمراكب الصيد ما اضطر الصيادين إلى العودة.

وتتعمد البحرية الإسرائيلية يوميًا التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة، ومنعهم من ممارسة الصيد.