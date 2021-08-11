باستثناء الطماطم.. استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق الدقهلية

حافظت أنواع كثيرة من الخضروات والفاكهة بأسواق محافظة الدقهلية على استقرار أسعارها، إلا أن «الطماطم»، ارتفعت حتى وصلت إلى 6 جنيهات للكيلو فيما انخفض سعر الليمون ليصل إلي 5 جنيهات للكيلو، وفقا لما أعلنت عنه الغرفة التجارية بالدقهلية عن الأسعار الاسترشادية داخل وخارج سوق الجملة اليوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس 2021 ضمن قائمة الأسعار الاسترشادية لكل من الخضراوات والفاكهة داخل وخارج سوق جملة المنصورة التابع للغرفة.

أسعار الخضار في أسواق الدقهلية

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الخضراوات داخل سوق الجملة بالمنصورة، وخارج السوق وفي المنافذ لكل كيلو جرام هي كما يلي :

باذنجان رومي: 5 جنيهات

فاصوليا خضراء: 8 جنيهات

بامية: يتراوح سعر الكيلو من 10 جنيهات إلي 12 جنيها

بصل: 5 جنيهات

خيار: 8 جنيهات

فلفل بلدي : 5 جنيها

فلفل ألوان 15 جنيها

جزر: يتراوح سعر الكيلو من 6.5 جنيهات إلي 7 جنيهات

طماطم : يتراوح سعر الكيلو من 5جنيها إلي 6 جنيهات

بطاطس : 8.5 جنيها

كوسة : 8 جنيهات

ملوخية خضراء: 7 جنيهات

أسعار الفاكهة في أسواق الدقهلية

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة فكان سعر الكيلو جرام هي :

الموز : 15 جنيها

بطيخ: سعر الواحدة من 20 جنيها إلي 25 جنيها

برقوق : 25 جنيها

تفاح مستورد: 25 جنيها

تفاح مصري: 20 جنيها

ليمون : يتراوح سعر الكيلو من 5 جنيهات إلي 10 جنيهات

برتقال: 8 جنيهات

عنب: يتراوح سعر الكيلو من 10 جنيها إلى 13 جنيها كريمسون 16 جنيها

كيوي: يتراوح سعر الكيلو من 25 جنيها إلي 30 جنيها

جوافة: 15 جنيها

مانجو: يتراوح سعر الكيلو من 20 جنيها إلي 25 جنيها

تين: 15 جنيها

كمثري: 20 جنيها