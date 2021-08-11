أسعار المانجو اليوم بسوق العبور.. تبدأ من 9 جنيهات

يأتي فصل الصيف ويبدأ محبو المانجو في البحث عنها، لمتابعة موعد طرحها في الأسواق المصرية والوقوف على أسعارها بشكل يومي، سواء كان ذلك بغرض شرائها للاستهلاك أو لتخزينها لإعداد العصائر على مدار العام.

وتستعرض «الوطن» أسعار المانجو اليوم بسوق العبور، بأنواعها المختلفة، وفقًا لما ورد على الموقع الرسمي للسوق على النحو التالي:

أسعار المانجو بسوق العبور اليوم

وتباينت الأسعار في سوق العبور على النحو التالي:

أسعار المانجو العويس

تتراوح العويس بين 20 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

أسعار المانجو الهندي

وتتراوح المانجو الهندي بين 15 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار المانجو التيمور

فيما يتراوح كيلو التيمور بين 20 إلى 40 جنيهًا.

أسعار المانجو البلدي

وتتراوح كيلو المانجو البلدي بين 9 جنيهات إلى 15 جنيهًا.

أسعار المانجو الزبدية

وتتراوح كيلو الزبدية بين 12 إلى 20 جنيهًا.

أسعار المانجو الفونس

وتراوح سعر كيلو مانجو فونس بين 15 إلى 35 جنيهًا.

أسعار المانجو الدبشة

وتراوح سعر كيلو المانجو الدبشة بين بين 9 جنيهات إلى 15 جنيهًا.

أسعار المانجو الفص

أما المانجو الفص فتراوح سعر الكيلو بين 20 إلى 70 جنيهًا.

أسعار المانجو الصديقة

وتراوحت الصديقة بين 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.

أسعار المانجو الجولك

ويتراوح سعر الكيلو من المانجو جولك بين 8 جنيهات إلى 18 جنيهًا.

أسعار المانجو السكري

وتراوح سعر المانجو السكري بين 15 جنيهًا إلى 21 جنيهًا.

أسعار مانجو بيض العجل

ويتراوح سعر مانجو بيض العجل بين 9 جنيهات إلى 15 جنيهًا للكيلو.

أسعار المانجو السنارة

كما يتراوح سعر مانجو السنارة بين 9 جنيهات إلى 15 جنيهًا للكيلو أيضًا.

أسعار المانجو فجر كلان

ويتراوح كيلو مانجو فجر كلان بين 9 جنيهات إلى 19 جنيهًا.

أسعار المانجو التومي

وتراوح سعر الكيلو من المانجو التومي بين 9 جنيهات إلى 19 جنيهًا.