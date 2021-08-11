لضغوط نفسية.. مُسن بالبحيرة ينتحر شنقا على شجرة توت زرعها منذ 40 عاما

أقدم مُسن مقيم بعزبة «الصيادين»، التابعة لقرية الخمسين بمركز كفر الدوار بالبحيرة، على الانتحار شنقًا على شجرة توت أمام منزله داخل الأراضي الزراعية، وبررت أسرته انتحاره لمروره بضغوط نفسية دفعته لذلك، في الوقت الذي انتقلت فيه الجهات الأمنية لمحل الواقعة، للتحري والبحث عن أسباب الحادث، وجرى فرض كردون أمني حول المنزل واستجواب أسرته بمعرفة ضباط المباحث.

بلاغ للجهات الأمنية بحالة انتحار

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بالعثور على «مستور سعيد»، 64 سنة، مقيم بقرية الخمسين، متدلٍّ من شجرة توت أمام منزله، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر الدوار، برئاسة المقدم محمود قاسي، رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث، وجرت المعاينة الأولية التي أثبتت أن الواقعة انتحار، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

شجرة توت زرعها منذ 40 عاماً

حالة من الحزن سيطرت على أهالي عزبة الصيادين، عقب وصول خبر انتحار «مستور سعيد»، شنقًا، مؤكدين أن سمعته الطيبة وأخلاقه الحميدة أهم ما كانوا يميزانه، وذكر فايز جلال، أن الشجرة التي أقدم على الانتحار عليها، زرعها المنتحر قبل 40 عاماً من الآن، وكانت علامة بارزة أمام منزله الذي بناه وسط أرضه الزراعية.

ضغوط نفسية دفعته للانتحار

وأفادت التحريات الأولية وحديث شهود العيان، أن ضغوطاً نفسية مر بها المسن دفعته للانتحار شنقًا، ولم ترصد التحريات أي خلافات بينه وبين أحد، فيما ذكر جيران المنتحر أنه من بدو صحراء البحيرة، عاش في هذه القرية وأسرته منذ زمن بعيد.