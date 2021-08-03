عاجل.. انتحار طفل شنقا داخل منزله بمنشأة ناصر في ظروف غامضة

أنهى طفل حياته شنقا داخل غرفة نومه في ظروف غامضة، بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالهم حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا بانتحار طفل شنقا داخل غرفة نومه في منزل الأسرة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة الطفل «محمد. ر» 15 عاما، وبالفحص تبين وجود آثار خنق حول الرقبة. وبسؤال أسرته قالوا إنهم فوجئوا بانتحاره، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.