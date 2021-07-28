انتحار مسن شنقا داخل غرفة نومه في حدائق القبة

أنهى مسن حياته شنقا داخل غرفة نومة في حدائق القبة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

تلقى مأمور قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا بانتحار مسن داخل غرفة نومه بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شخص يدعى «محمد السيد محمد عمر» مواليد 1960، في حجرة نومه، وبالفحص تبين وجود آثار شنق حول رقبة المتوفي، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات في باقي أجزاء الجسم.

وبسؤال نجله، يدعى «عبد الرحمن»، أكد أن والده يعاني من حالة نفسية سيئة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.