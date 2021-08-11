تونس تسجل أعلى درجة حرارة بـ«49 مئوية»

قال معهد الأرصاد الجوية في تونس، إن تصاعد الحرارة في شمال تونس تسبب في تسجيل درجات حرارة قياسية يوم أمس الثلاثاء، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية «120 درجة فهرنهايت» في العاصمة تونس وفقا لوكالة «رويترز».

وفي بعض أجزاء البلاد، أدت درجات الحرارة المرتفعة إلى انقطاع التيار الكهربائي حيث بقي الناس في المنزل يشغلون مكيفات الهواء بكثافة، ما زاد من الضغط على نظام الكهرباء.

وأفاد معهد الأرصاد الجوية التونسي بأن أعلى درجة حرارة مسجلة في تونس كانت 46.8 درجة مئوية في عام 1982، كما تحملت مدينتا بنزرت والبجا أعلى درجات حرارة مسجلة يوم الثلاثاء.

فيما حذرت لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضى من أن تغير المناخ على وشك الخروج عن نطاق السيطرة وأن العالم من المؤكد أن يواجه المزيد من الاضطرابات المناخية لعقود، إن لم يكن لقرون قادمة.

وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط​​، ساهمت درجات الحرارة المرتفعة خلال الأسبوع الماضي في اندلاع حرائق الغابات التي اجتاحت أجزاء من الغابات في اليونان وتركيا والجزائر المجاورة لتونس، كما اندلعت حرائق في بعض المناطق الجبلية في غرب تونس يومي أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة قليلاً إلى نحو 40 درجة مئوية في شمال تونس اليوم الأربعاء.

وسجلت كندا على غرار تونس، رقما قياسيا جديدا في درجات الحرارة بلغ 118 درجة فهرنهايت «47.9 درجة مئوية» في ليتون في كولومبيا.

ووصلت درجات الحرارة في مدن شمال غرب المحيط الهادئ الأمريكية في بورتلاند وأوريجون وسياتل بواشنطن إلى مستويات لم تشهدها منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في الأربعينيات وهي 115 درجة فهرنهايت في بورتلاند و 108 درجة في سياتل.