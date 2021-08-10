تونس والجزائر تتعرضان لحرائق في الغابات

اندلع حريق كبير، مساء أمس الاثنين، في غابة الناظور في بنزرت شمال تونس، وقال المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت العميد كمال المليتي، في تصريح لإذاعة «شمس أف أم» التونسية، إن الحريق اندلع حوالي الساعة العاشرة ليلا «11 مساء بتوقيت القاهرة» مباشرة بعد العاصفة القوية التي هبت على الجهة في غابة غير بعيدة عن المناطق السكنية.

وأشار المليتي، إلى أنه تم توجيه عدد من آليات الإطفاء إلى مكان الحريق، موضحا أن ألسنة اللهب جاءت على مساحات كبيرة من الأشجار والنباتات الغابية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأكد المليتي، أن المحاولات مازالت جارية للسيطرة على الحريق الذي قد يمتد لساعات.

مقتل 4 أشخاص نتيجة الحرائق التي اندلعت بغابات تيزي وزو شرقي البلاد

وفي الجزائر، لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب شخص واحد على الأقل كما سجَّلت إصابة خطيرة إضافة إلى إصابتين أخريين متفاوتي الخطورة، كما احترقت عدة منازل محاذية للغابات نتيجة الحرائق التي اندلعت بغابات تيزي وزو شرقي البلاد، فيما تحولت بعض المنازل إلى رماد.

وواصلت الحماية المدنية جهودها لإطفاء الحرائق التي بلغت 19 حريقا متزامنا، في عدة أنحاء من الجزائر وتعززت الجهود، بمروحيتين اثنتين إضافة إلى تعزيزات من عدة ولايات مجاورة، وفقا لما ذكرته الإذاعة الجزائرية.

مقتل 9 أشخاص بعد تعطل أنظمة الأوكسجين في مستشفى في أوسيتيا الشمالية

وفي أوسيتيا الشمالية، جمهورية ذات حكم ذاتي في روسيا الاتحادية عاصمتها فلاديقوقاز، توجد في النطاق الشمالي من جبال القوقاز، لقى 9 أشخاص مصرعهم، أمس الاثنين، بعد تعطل أنظمة الأوكسجين في مستشفى بمدينة «فلاديقوقاز» في أوسيتيا الشمالية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقالت وزارة الصحة في أوسيتيا الشمالية، إن سبب الوفاة هو نقص الأوكسجين الناجم عن تعطل المعدات الطبية في المستشفى، حيث كانوا موجودين في قسم العناية المركزة وهم مصابون بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأشار القائم بأعمال رئيس البلاد سيرجي مينيايلو، إلى تلقيه تقريراً يفيد بظهور ثغرة في الأنبوب الذي كان يزود محطة الأوكسجين التابعة للمستشفى، ما أسفر عن انقطاع الأوكسجين عن قسم العناية المركزة.