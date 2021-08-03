فتح باب المشاركة في معرض تونس الدولي للكتاب بعد تأجيله بسبب كورونا

دعا سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، للمشاركة في معرض تونس، حيث أعلن معرض تونس الدولي للكتاب، فتح باب التقدم للمعرض، ابتداءً من يوم 1 إلى 31 أغسطس الجاري، وذلك بعد تأجيل موعد الدورة عن موعدها الأصلي في أبريل 2021 بسبب كورونا.

معرض تونس الدولي للكتاب

وأضاف رئيس اتحاد الناشرين المصريين، لـ«الوطن» أنَّه جرى تحديد موعد الدورة السادسة والثلاثين من المعرض مؤخرًا، وسيُقام المعرض الذي تنظمه وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، وتنعقد الدورة المقبلة في قصر المعارض بالكرم (شمال تونس العاصمة) في الفترة من 12 نوفمبر إلى 21 نوفمبر المقبل.

وكان اتحاد الناشرين المصريين دعا للمشاركة في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، حيث أعلنت مكتبة الإسكندرية عن موعد انطلاق الدورة الـ16 من معرضها الدولي للكتاب، وذلك من الإثنين 16 أغسطس 2021، إلى 30 من الشهر ذاته، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب، وبمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية.

وذكرت مكتبة الإسكندرية أنَّ العمل يجري على قدم وساق لافتتاح المعرض بصورة تليق بمكانة المكتبة وثقلها الثقافي، وحثت المكتبة أعضاء اتحاد الناشرين إلى المشاركة في المعرض السنوي الذي تشارك فيه كبرى دور النشر المصرية والعربية، حيث شارك في الدورة السابقة نحو 55 دار نشر مصرية وعربية داخل المكتبة فقط، إضافة إلى إقامة 160 فعالية ثقافية على هامش المعرض.

يأتي المعرض هذا العام وسط ظروف استثنائية، وقررت إدارة المكتبة في هذا الصدد أن تجري فعاليات البرنامج الثقافي لهذه الدورة عن طريق التفاعل الرقمي، وذلك لحرص المكتبة على السلامة المجتمعية، والتزامًا منها بكل الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، ويتناول البرنامج الثقافي لهذا العام عددًا من الندوات واللقاءات المختلفة مع مفكرين ومثقفين من مصر والعالم العربي.