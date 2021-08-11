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محمود مسلم

القوى العاملة تصدر قرارها بشأن شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج

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الوطن
02:23 م | الأربعاء 11 أغسطس 2021
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

أصدرت وزارة القوى العاملة، القرار رقم 117 لسنة 2021، الذي نص على أن يصرح للإدارة المختصة بشؤون شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج بديوان الوزارة، بقبول طلبات الحصول على ترخيص مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو الخارج للشركات التي يقع مقرها في أي من محافظات الجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار ولمدة شهر.

ونشر القرار في الوقائع المصرية.

 

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