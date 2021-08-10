رئيس تونس: ما تم اتخاذه من تدابير يهدف إلى وضع حد للعبث بالدولة

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الاثنين، إن ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية يهدف إلى وضع حد لما أسماه العبث بالدولة ومقدراتها لا سيما وأنه لم يعد بالإمكان أن تتواصل الأوضاع على ما كانت عليه، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضحت الرئاسة التونسية في بيان، أن سعيد، استقبل ظهر أمس الاثنين، وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني بقصر قرطاج، الذي كان محملا برسالة شفوية موجهة إلى الرئيس التونسي من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

«الزياني» يؤكد ثقة البحرين في قدرة تونس على تجاوز المرحلة الحالية التي وصفها بالدقيقة

وأكد الزياني، خلال اللقاء، ثقة البحرين في قدرة تونس على تجاوز المرحلة الحالية التي وصفها بالدقيقة، فيما قالت وكالة أنباء البحرين «بنا»، إن الوزير البحريني، نقل للرئيس التونسي تأكيد العاهل البحريني على وقوف البحرين مع تونس ودعم جهودها لتجاوز الظروف السياسية والاقتصادية والصحية التي تمر بها تونس، وصولا لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب التونسي.

وأشار الزياني، إلى أن مملكة البحرين تثق في حكمة الرئيس التونسي وقدرة تونس على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدا احترام البحرين للشأن الداخلي التونسي باعتباره أمرا سياديا لا يحق لأحد التدخل فيه.

وأعرب الوزير البحريني، عن تضامن البحرين مع الشعب التونسي.

وكان الرئيس قيس سعيد، أصدر قرارات استثنائية في 25 يوليو الماضي، بتجميد أعمال البرلمان لمدة 30 يوماً وإقالة حليفها رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطة التنفيذية بنفسه، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».