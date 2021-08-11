تزامنًا مع إجازة نهاية العام للطلاب، يبحث أولياء الأمور عن تردد قناة بطوط الجديد 2021 نايل سات وقنوات الأطفال، لمتابعة برامج الكارتون والتسلية لأبنائهم باعتبارها الوسيلة الأكثر أمانًا، خاصة مع انتشار جائحة كورونا.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، تردد قناة بطوط الجديد 2021 نايل سات وقنوات الأطفال المختلفة، والتي يمكن للأطفال متابعتها.

تردد قناة بطوط الجديد 2021 نايل سات وقنوات الأطفال

ويمكن للأطفال متابعة باقة من برامج الأطفال على قناة «بطوط» من خلال ضبط تردد القناة على التلفاز بالشكل الآتي:

القمر الصناعي: النايل سات

تردد: 11411

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي.

تردد قنوات الأطفال 2021

ويمكن لأولياء الأمور التنوع في القنوات التي تعرض برامج ترفيهية للأطفال أو كارتون، من خلال متابعة القنوات الآتية:

تردد قناة كرتون «نت ورك» بالعربية الجديد 2021

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي، التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة «كراميش» للأطفال الجديد على نايل سات

ويستطيع الأطفال متابعة قناة «كراميش» على التردد الجديد كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11603

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة الأطفال «توم وجيري» الجديد تحديث أغسطس 2021

ويمكن للراغبين في متابعة قناة الأطفال «توم وجيري» على التردد الجديد، ضبط التلفاز على هذا التردد: 11355.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كما يمكن متابعة القناة على التردد: 11354.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة «طيور الجنة» الجديدة

التردد: 11393

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة «طيور بيبي»

التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة MBC 3 للأطفال

التردد: 11475.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.