تردد قناة كراميش للأطفال الجديد على النايل سات

تبحث كثير من الأمهات عن تردد كراميش للأطفال الجديد 2021 على النايل سات، ليتابعها أطفالهن خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، كونها تقدم باقة من الأعمال المميزة للصغار، حتى يستمتعوا بها خلال فترة الإجازة والتي تمتد حتى السبت المقبل الموافق 24 يوليو الجاري.

وفي هذا الصدد، تقدم جريدة «الوطن» تردد قناة كراميش للأطفال الجديد، في إطار الخدمات الإخبارية التي تستعرضها لقرائها على مدار الساعة، في مجال البرامج والتوك شو، لمتابعة أفضل برامج وأفلام الخاصة بالأطفال.

تردد كراميش للأطفال

ويستطيع الأطفال متابعة قناة كراميش على التردد الجديد كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11603

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

الاستقطاب: أفقي

أبرز ترددات قنوات الأطفال الأخرى

وفي سياق متصل، يمكن للصغار متابعة قنوات الأطفال الأخرى التي تبث برامج مفيدة للمراحل المختلفة للأولاد.

تردد قناة مودي كيدز

التردد: 11603.

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي .

تردد قناة ميكي الجديدة

التردد: 11528 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة كوجي

التردد: 11636 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 .

تردد قناة دودو كيدز

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة سمسم

التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة سبونج بوب

التردد: 12500.

الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور الجنة الجديدة

التردد: 11393

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

تردد قناة طيور بيبي

التردد: 11396 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

تردد قناة ماجد

التردد: 12221 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة أطفال ومواهب

التردد: 11353.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة MBC 3 للأطفال

التردد: 11475.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة ميكي كيدز الثانية

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 8/7 .

الاستقطاب: أفقي .