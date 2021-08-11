غابت عن البيت 5 أيام.. رجل يقتل زوجته بـ16 طعنة

تمكنت أجهزة الأمن في الجيزة، بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من القبض على قاتل زوجته بـ16 طعنة والتخلص من جثمانها داخل عقار مهجور في إمبابة مجاور لمنزل الزوجية.

وتبين من تحريات المباحث أن الزوج نفذ الجريمة؛ انتقامًا من زوجته بسبب وجود خلافات زوجية بينهما؛ لشكه في سلوكها، لتغيبها عن المنزل عدة أيام بزعم أنها كانت في منزل مخدوميها نظرًا لطبيعة عملها «خادمة».

إلقاء الجثة في بيت مهجور

وأفادت تحريات المباحث، بأن المتهم انتظر حتى عادت زوجته بعد أن غابت عن المنزل 5 أيام ودخل معها في مشاجرة عنيفة صرخ فيها، قائلًا: «كنتي فين يا....»، وعندما احتدم النقاش بينهما أسرع الزوج إلى المطبخ وأمسك بسكين وسدد عدة طعنات قاتلة أودت بحياتها في الحال، وحمل الجثمان ثم تخلص منه في عقار تحت الإنشاء في محيط منزله وفر هاربًا قبل أن ينتبه إليه أحد.

الجيران عثروا على الجثة

عثر الجيران على جثمان المجني عليها فابلغوا الشرطة، فانتقلت قوة أمنية أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى مسرح الجريمة، ونُقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وخلال ساعات من الفحص تم الكشف عن هويتها، وتبين أنها خادمة في العقد الثالث من عمرها، وانتدبت النيابة العامة الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب وفاتها رسميًا، وكلفت المباحث بسرعة ضبط مرتكب الجريمة.

كاميرات المراقبة كشفت الجريمة

كاميرات المراقبة المثبتة على أحد المحال التجارية القريبة من منزل الزوجية، رصدت حركة المتهم، وهو يحمل الجثمان وتبين أنه زوجها وألقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بتفاصيل الجريمة.

وقال الزوج أثناء التحقيقات: «تستاهل الموت عشان شرفي بقى في الوحل كان مشيها شمال»، مشيرًا إلى أنه تشاجر معها عندما علم أنها كانت «تبيت» في منزل مخدومهيها، واعتدى عليها بالضرب بالسكين عندما قامت بسبه.

تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم إلى النيابة العامة.