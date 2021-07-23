طبيب أسنان يقتل زوجته بـ11 طعنة.. حكاية 3 أطفال مشردين

سرت حالة من الحزن الكبير على جميع سكان قرية «سلنت» بالمنصورة بعد حادث مقتل الدكتورة ياسمين حسن يوسف البالغة من العمر 26 سنة داخل منزل الزوجية بالقرية على يد زوجها طبيب الأسنان محمود مجدي عبدالهادي، وتدوال رواد منصات التواصل الاجتماعي خبر «طبيب أسنان يقتل زوجته» على نطاق واسع وطالبوا بإعدام المتهم لأنه نفذ جريمة مروعة قتل زوجته بـ11 طعنة، وتسبب في تشريد 3 أطفال بعد أن حلت الكارثة على الأسرة بمقتل الزوجة وسجن الزوج ليواجه الأطفال المستقبل المجهول.

جريمة طبيب الأسنان

جريمة طبيب الأسنان المتهم بقتل زوجته الطبيبة الحسناء كانت محل اهتمام وبحث من قبل القراء على محرك البحث جوجل بـ«طبيب أسنان يقتل زوجته»، وأن هذه الجريمة تفاعلت معها أجهزة الأمن في الدقهلية وانتقلت على الفور عقب تلقيها بلاغًا من أسرة الطبيبة المقتولة يفيد بالعثور على المجني عليها جثة هامدة داخل مسكن الزوجية، وأن المتهم نفذ الجريمة بسبب وجود خلافات زوجية بينهما وتمكن الهروب عقب الحادث.

تفاصيل المعاينة

أجرت جهات التحقيق معاينة ميدانية لمكان الحادث وتبين وجود جثمان الطبيبة ياسمين حسن يوسف ملقاة داخل صالة المنزل ونقلت إلى المشرحة لتشريحها لبيان أسباب الوفاة بشكل رسمي، وتحرير محضرًا بالواقعة رقم 4796 لسنة 2021 بمركز شرطة المنصورة، لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار الزوج الهارب، وكلفت إدارة البحث الجنائي للتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، واستدعت النيابة أسرة المجني عليها لسماع أقوالها في الحادث، وتبين من التحريات أن الطبيب الشاب قتل زوجته خلال مشاجرة جمعتهما داخل منزل الزوجية وعندها أمسك الطبيب السكين وسدد عدة طعنات قاتلة أودت بحياة زوجته في الحال.