تصل إلى 37 درجة.. «الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل

قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل ستشهد انخفاضا ملحوظا خلال 3 أيام، بواقع 5 درجات مئوية، في القاهرة الكبري والجيزة، وتصل إلى 37 درجة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «بعد حالة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الأيام الماضية، والتي ضربت جميع محافظات الجمهورية، تتوقع الهيئة أن عودة الارتفاع الشديد مرة أخرى لا يتكرر خلال الأسبوع المقبل، ومع بداية الأسبوع المقبل سوف يشهد الطقس تحسنا ملحوظا للمواطنين، وتصل درجات الحرارة إلى 38 درجة في القاهرة الكبري والجيزة».

وأكد المصدر، أن درجات الحرارة سوف تنخفض ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، ويستمر الطقس في التحسن حتى الجمعة التالية، مشيرا إلى تحسن يشمل معظم المحافظات بما فيها التابعة للصعيد؛ إذ تصل الحرارة بها إلى 39 درجة في الموعد المذكور.

ولفت المصدر إلى أن شعور المواطنين بارتفاع الحرارة أعلى من المعلن عنها، خاصة في أوقات الظهيرة، يرجع إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، ويرصد التقرير التالي درجات الحرارة الأيام المقبلة:

درجات الحرارة اليوم الخميس

القاهرة: العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية: العظمى 32 والصغرى 26 درجة، ومطروح: العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج: العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا: العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان: العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.

درجات الحرارة غدا الجمعة

القاهرة: العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 26 درجة، ومطروح: العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج: العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا: العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان: العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.