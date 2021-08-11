درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم.. 33 درجة مئوية

سجلت درجات الحرارة في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، ارتفاعا طفيفا ووصلت إلى 33 درجة مئوية، مع هبوب رياح ورفع الرايات الحمراء في الشواطئ، واستمرار الموجة الحارة التي اجتاحت المدينة الساحلية لعدة أيام متتالية، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 35 درجة خلال الأسبوع الماضي مع زيادة نسبة الرطوبة في المدينة الساحلية.

درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية 11 أغسطس

ووفا لهيئة الأرصاد الجوية، سجلت درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية، 33 درجة مئوية، مع استمرار موجة الحر ولكن بانخفاض حدتها مقارنة بالأيام الماضية، حيث وصلت نسبة الرطوبة في الإسكندرية إلى 61%، مع وصول سرعة الرياح إلى 18 كيلو مترًا في الساعة.

وكانت محافظة الإسكندرية، تعرضت لرياح تسببت في رفع الرايات الحمراء داخل شواطئ الإسكندرية، حيث جرى التحذير من خطورة النزول في الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة على البحر.

وشهدت شوارع الإسكندرية تزاحما شديدا من قبل المواطنين بسبب التواجد على الشواطئ منذ الساعات الأولى، إضافة إلي نزول مياه البحر دون الإلتفات إلى التحذيرات بسبب ارتفاع أمواج البحر.

وتزاحم المصطافون على شواطئ الإسكندرية من أجل الاستحمام والتنزه على الكورنيش، وتهافت الرواد وزوار المدينة على الشواطئ هربا من الموجة الحارة ودرجات الحرارة والرطوبة في المحافظات المجاورة.

ووصلت نسبة اشغال شواطئ الإسكندرية إلى 100% وذلك بعد انتهاء الامتحانات ووصول أفواج من المحافظات المجاورة من أجل التنزه في المدينة وقضاء إجازة الخميس والجمعة عبر رحلات اليوم الواحد .