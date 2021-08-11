الأرصاد: مصر ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة أعلى من المعتاد في ذلك التوقيت من العام

قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن بعد إعلان لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة تقريرا عن الاحتباس الحراري أو التغيير المناخي الذي يشهده العالم كله، والذي توقع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال الفترات السابقة في جميع أنحاء العالم، هذا يجعل مصر من ضمن الدول التي سوف تشهد ارتفاعا أعلى من المعتاد عليه الطقس في ذلك التوقيت من العام، مضيفا أن الموجة الحارة التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية والتي شعر بها المواطنون بشكل كبير وفي جميع محافظات مصر كانت نتيجة من الاحتباس الحراري الذي أقرته الأمم المتحدة.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن خلال الأسبوع الجاري والمقبل يسود طقس صيفي معتدل على معظم المحافظات دون عودة الموجة شديدة الحرارة السابقة، مشيرا إلى أن درجات الحرارة سوف تكون بمعدل من 37 إلى 39 على محافظات القاهرة الكبرى والجيزة و42 إلى 44 على محافظات صعيد مصر، وسوف يشعر المواطن بانخفاض في درجات الحرارة عن الأيام الماضية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة الأيام المقبلة

درجة الحرارة يوم الأربعاء

القاهرة: العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية: العظمى 33 والصغرى 26 درجة، ومطروح: العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج: العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا: العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان: العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة

درجة الحرارة يوم الخميس

القاهرة: العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية: العظمى 32 والصغرى 26 درجة، ومطروح: العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج: العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا: العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان: العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة

درجة الحرارة يوم الجمعة

القاهرة: العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 26 درجة، ومطروح: العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج: العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا: العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان: العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة