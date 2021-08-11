أم تعذب طفلتها حتى الموت.. «لعبت في جسمها»

اعتدت سيدة أربعينية على طفلتها البالغة من العمر 8 سنوات حتى الموت، خلال وصلة تعذيب ظهرت على جسدها، عبارة عن «عض» بمناطق متفرقة من جسدها، وكدمات في الوجه والذراعين، بحسب التقرير الطبي الصادر عن مستشفى الهرم، الذي استقبل الطفلة.

واستقبل مستشفى الهرم الطفلة وهي فاقدة للوعي تمامًا، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد دقائق فقط من شدة التعذيب، وبررت الأم سبب إغماء طفلتها بأنها سقطت على الأرض أثناء اللعب.

الأطباء كشفوا الجريمة

شك الأطباء في أقوال والدة الطفلة؛ ما دفعهم لإبلاغ قسم شرطة الهرم، بوجود شبهة جنائية في وفاة طفلة عمرها 8 سنوات، وصلت بصحبة والدتها فاقدة للوعي، وتبين أنها لفظت أنفاسها بسبب تعرضها للضرب.

وعلى الفور ألقت المباحث القبض على الأم، وتبين أنها تبلغ من العمر 37 سنة، وبسؤالها قالت: «بنتي مش مضبوطة يعني تسببت في فض غشاء بكارتها بسبب اللعب في جسمها»، لافتة إلى أنها عنفت ابنتها عندما شاهدتها عدة مرات، لكن الطفلة لم تستجب لها، بحسب حديث الأم أمام المباحث.

رواية الأم

وأضاف والدة الطفلة أمام الفريق الأمني، الذي أشرف عليه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنها كانت تحاول تأديب طفلتها فقط حتى تتوقف عن أفعالها، لكن حالتها الصحية ساءت من كثرة الضرب وفقدت الوعي، فحملتها وأسرعت بها إلى المستشفى وهي لا تعلم بسوء حالتها الصحية، فتم احتجازها داخل غرفة الرعاية وبعد دقائق فارقت الحياة.

تشريح جثمان الطفلة

اقتادت أجهزة الأمن والدة الطفلة المتهمة، إلى النيابة العامة؛ للتحقيق معها في جريمة مقتل طفلتها بتلك الصورة المروعة، وانتدبت النيابة العامة الطب الشرعي؛ لتشريح الجثمان؛ لبيان أسباب وفاتها رسميًا وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية.