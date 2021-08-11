الأكبر في تاريخ مصر.. وزير الرياضة يستعرض تقريرا عن مشاركة البعثة الأولمبية بطوكيو

استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا عن نتائج مشاركة البعثة المصرية في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020، وأيضًا أهم ملامح الاستعدادات لأولمبياد باريس 2024، ونبذة عن مهرجان «إبداع» لشباب الجامعات.

6 ميداليات.. حصاد مصر في أولمبياد طوكيو

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن البعثة المصرية التي شاركت في أولمبياد طوكيو وكان قوامها 134 رياضيا من 23 لعبة، حصلت على 6 ميداليات متنوعة، «ذهبية للاعبة الكاراتيه فريال أشرف، وفضية للاعب أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث، و4 ميداليات برونزية للاعبين: هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو، ومحمد إبراهيم كيشو في المصارعة الرومانية، وجيانا فاروق في الكاراتيه».

البعثة المصرية في طوكيو.. الأكبر في تاريخ البلاد

وأضاف «صبحي» أن مصر حصدت العدد الأكبر من الميداليات في تاريخها بدورة طوكيو 2020، لافتًا إلى أن البعثة المصرية في هذه الدورة كانت الأكبر في تاريخ البلاد.

2019.. بدء الاستعدادات لأولمبياد طوكيو

وقال الوزير: «هذه البطولات التي تحققت كانت نتاجا للإعداد لهذه الدورة من وقت مبكر، والدعم الكبير الذي أولته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرعاية أبنائها من الرياضيين والاهتمام بهم، وتحفيزهم على تقديم أفضل مستوى لديهم»، لافتا إلى بدء الإعداد لدورة الألعاب 2020 بطوكيو في يناير من عام 2019، حيث تم تشكيل اللجنة العلمية، ووضع خطط الاتحادات المشاركة لإعداد اللاعبين، مرورا بأزمة جائحة كورونا التي تطلبت التعامل معها وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي اتخذتها الدولة، بمنتهى الحرص والحزم، للحفاظ على سلامة وحياة اللاعبين.

ولفت إلى الدعم الحكومي في سبيل الإعداد الجيد لهذه الدورة، وتوفير الإمكانات؛ من أجل تدريب اللاعبين على أعلى مستوى ممكن.

مشروع البطل الأولمبي

وحول الاستعداد لدورة أولمبياد باريس 2024، نوّه «صبحي» إلى أن وزارة الشباب والرياضة لديها خطة متكاملة لصناعة البطل الأولمبي متمثل في «مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي».

تفاصيل مهرجان «إبداع»

في سياق متصل، استعرض وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع، نتائج فعاليات مهرجان «إبداع» للموسم التاسع 2021، الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.

129 جامعة ومعهد شاركت في مهرجان «إبداع»

وأكد أن 129 جامعة ومعهدا عاليا وأكاديمية حكومية وخاصة، شاركت في فعاليات المهرجان، بإجمالي عدد مشاركين وصل إلى أكثر من 60 ألف متسابق، كما شارك 7 آلاف في التصفيات النهائية، لافتا إلى أن المسابقة شملت 25 مجالا في الابتكارات العلمية والأدبية والفنية والرياضية والأنشطة الطلابية.