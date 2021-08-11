استقبال تاريخي لأبطال أولمبياد طوكيو.. ورد ومبالغ مالية وأتوبيس مكشوف

أولمبياد طوكيو 2020، كانت عنوانا للنجاح والتفوق المصري في ألعاب عديدة، منها التايكوندو والكاراتيه وكرة اليد والخماسي الحديث، بعد أن حققت مصر ميداليات عديدة وإنجازات غير مسبوقة في تلك الرياضات، ورفعوا علم مصر عاليا في طوكيو، وأكدوا للعالم أن أبناء مصر متفوقين دائما في الرياضة ومواجهتهم ليس من السهل تخطيها.

استقبال كيشو بالزغاريد والطبول

مطار القاهرة الدولي استقبل الأبطال تباعا واحدا تلو الآخر، ولعل أولهم كان لـ محمد السيد إبراهيم، الشهير بـ«كيشو»، بطل المصارعة المصري، والمتوج بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو، وتواجدت كاميرا «الوطن سبورت» في مطار القاهرة الدولي، أثناء استقبال عقب الفوز على الروسي أرتيم سيركوف، بطل العالم 2018، بمنافسات وزن 67 كجم مصارعة رومانية رجال، في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، حيث انتصر اللاعب المصري بالتفوق الفني بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1.

استقبال هداية ملاك بالبلالين والورود

وبباقة من الورود، استقبل المطار سيف عيسى وهداية ملاك، لاعبي منتخب مصر للتايكوندو، واللذين حصلا على ميداليتين برونزيتين في منافسات وزن 80 كيلو جرامًا، و67 كيلو جرامًا على الترتيب، في منافسات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

جيانا فاروق تصل مصر في أتوبيس مكشوف

أما البطلة الأولمبية جيانا فاروق الحائزة على الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، فوصلت صباح أمس إلى مطار القاهرة الدولى، على متن الرحلة رقم 653، وكان في استقبالها فور وصولها مطار القاهرة الدولي، الأتوبيس المكشوف والذي يقلها إلى المركز الأوليمبي بالمعادي لحضور المؤتمر الصحفي.

فريال أشرف تحصل على مكافأة مالية ومرتب شهري طوال الحياة

ومن المقرر أن تتقاضى فريال أشرف، بطلة مصر في الكاراتيه، راتبا شهريا 3500 جنيه بجانب مليون جنيه جائزة فورية بعد حصدها الميدالية الذهبية للبعثة المصرية، وذلك وفقا للائحة وزارة الشباب والرياضة، لتكريم أبطال الأولمبياد.

وفي السياق ذاته، يحصل أحمد الجندي والحائز على الفضية في الخماسي الحديث بعد منافسة قوية على راتب شهري 2500 جنيه بجانب مكافأة فورية قدرها 7500 ألف جنيه، بعد تحقيق أول ميدالية فضية للبعثة المصرية في طوكيو 2020.