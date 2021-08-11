وزير التعليم العالي: الدولة حريصة على تذليل العقبات أمام المبتكرين

عقد مجلس إدارة معهد بحوث الإلكترونيات اجتماعًا، أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم القائم بعمل رئيس المعهد، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر المعهد بالنزهة.

وزير التعليم العالي يشيد بتطورات مقر معهد بحوث الإلكترونيات

في بداية الاجتماع، أشاد الوزير بالتطورات والإنجازات التي تمت بالمقر الجديد لمعهد بحوث الإلكترونيات، وبمدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد (STPERI)، مشيرًا إلى أنّ الفترة الحالية تشهد اهتمامًا ملموسًا من قبل القيادة السياسية بالبحث العلمي في مصر، بهدف إحداث تغيير إيجابي في المجالات كافة، بما يتماشى مع خطط التنمية في مصر.

وأكد الوزير حرص الدولة على تذليل العقبات التي تواجه الباحثين والمبتكرين، مشيرًا إلى أهمية دور المعهد والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الأخرى، وما يمكن أن تقدمه لخدمة المجتمع المصرى.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة شيرين عبد القادر أعمال التطوير بالمعهد، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2020/2030، مشيرة إلى أهم الأنشطة والفعاليات وإنجازات المعهد خلال الفترة الماضية، ومنها: الزيارات العلمية، وبروتوكولات التعاون، والفعاليات التي جرى تنفيذها.

متابعة أعمال إنشاء الغرفة النظيفة

وناقش الاجتماع آخر التطورات في أعمال الإنشاءات الجديدة بمقر المعهد الجديد بالنزهة، وكذلك متابعة أعمال إنشاء الغرفة النظيفة، وهو المشروع الذي تم تصميمه ليكون نواة للنهوض بصناعة الإلكترونيات فى الشرق الأوسط، فضلاً عن أنه يمثل نقلة نوعية فى استراتيجية المعهد نحو الربط مع الصناعة، وإنشاء معامل وخطوط شبه صناعية يمكن تطبيق مخرجاتها فى صناعة الإلكترونيات والمستشعرات، حيث تمثل هذه المخرجات أحد مكونات الثورة الصناعية الرابعة التى تعتبر من أهم ركائز التنمية المستدامة عالميًا.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بشؤون أعضاء هيئة البحوث بمعهد بحوث الإلكترونيات كالترقيات والتعيينات والإعارات.

وعلى هامش الاجتماع، كرّم الوزير، الدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات السابق، مشيدًا بجهوده المتميزة خلال فترة توليه رئاسة المعهد، ووضعه للأطر المستقبلية لإنشاء مدينة العلوم والتكنولوجيا لتكون وادي من أودية العلوم في مجال البحوث والإلكترونيات.