وزير التعليم العالي يتفقد مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم الثلاثاء، مقر مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس؛ للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال الطلاب قبل بدء أعمال التنسيق خلال الفترة المقبلة.

رافق وزير التعليم العالي، خلال الجولة، محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ود. عبد الفتاح سعودي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم والمُشرف على أعمال مكتب التنسيق بالوزارة، وعادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وهبة شاهين المستشار الإعلامي لجامعة عين شمس ولفيف من مسؤولي مكتب التنسيق للجامعات الحكومية.

وخلالة الجولة التفقدية، اطمأن عبدالغفار على المنظومة الإلكترونية لأعمال التنسيق، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل القائمين على مكتب التنسيق، مؤكّدًا ضرورة الاهتمام بجميع تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الطلاب، إضافة إلى المراجعة الدقيقة لكل الأوراق المُستلمة من الطلاب تمهيدًا لإتمام التحاقهم بالكليات والمعاهد المصرية.

وزار عبدالغفار القاعات المُخصصة لإدارة مكتب التنسيق واستقبال الطلاب، والتأكد من توفير كافة الإمكانات اللازمة على جميع المستويات لظهور مكتب التنسيق بالشكل اللائق، وبما يُحقق مصلحة العاملين والمُترددين عليه من الطلاب، مؤكدًا على ضرورة التيسير على الطلاب، والعمل على تحقيق مبدأ العدالة، وتلبية جميع رغبات الطلاب وفقًا للقواعد المُنظمة لذلك.

كما التقى وزير التعليم العالي، عددًا من الإداريين العاملين بمكتب التنسيق، واطلع على جميع الخدمات المُقدمة للطلاب، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يبذلونه طوال فترة التنسيق.

أكّد ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الطلاب وأولياء الأمور، مشددًا على إلتزام كافة المترددين على مكتب التنسيق بتعليمات التباعد الاجتماعي وتنفيذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة.

الجدير بالذكر، أنَّ مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، بدأ أعماله هذا العام، بتنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، والتي تستمر حتى 19 أغسطس الجاري.