«التعليم العالي» تتوقع انخفاض الحدود الدنيا للقبول في الكليات

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ وزارة التعليم العالي، ممثلة في مكتب تنسيق القبول بالجامعات، أنهت استعداداتها بشأن تنسيق القبول 2021، وأضحى مكتب التنسيق جاهزًا لاستقبال طلاب شهادات الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، لافتًا إلى الاطمئنان على تجهيزات أعمال مكتب التنسيق، وبمجرد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة تتاح عبر موقع التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى.

وزير التعليم العالي: الحدود الدنيا للكليات مرتبطة بنتائج امتحانات الثانوية العامة 2021

وأكد وزير التعليم العالي خلال تفقده قبل قليل مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أنّ الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية استعدت لتنسيق 2021، ووفرت العديد من الأماكن لاستقبال طلاب الشهادات المختلفة خلال مراحل التنسيق 2021 لتسجيل الرغبات.

وأضاف: «أطمئن جميع الطلاب، المجاميع والحدود الدنيا للكليات تتحدد طبقًا لنتائج امتحانات الثانوية العامة، ولا أحد يقارنها بالسنوات السابقة، كل سنة لها ظروفها الخاصة، وإذا كان متوسط المجاميع أقل من العام الماضي، فبالتالي سيترتب عليه أن يكون متوسط الحدود الدنيا للقبول أقل أيضًا».

ولفت الوزير إلى أنّ الاعتقاد الخاطئ بأنّ النتيجة تقارن بالأعوام الماضية ليس له أي صحة، لكن في ضوء النتيجة التي ستعلن من قبل التربية والتعليم، تجرى الدراسات الحسابية واحتساب الحدود الدنيا للقبول بالكليات، مضيفًا: «يمكن من اللي إحنا شايفينه، بنلاقي الحدود الدنيا للقبول بالكليات هيقل تقديرها بشكل كبير عن السنين اللي فاتت».