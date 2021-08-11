حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 11-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يفضل مواليد برج الدلو المهن الحرة وعدم التقيد في الوظائف والأعمال الروتينية، ولديه قدرة كبيرة على إدارة الأعمال التجارية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

تنافر القمر ونبتون في منزلي المال قد يصيبك بالتشوش.. كن حذرا في إدارتك لأعمالك وللنواحي المادية وتجنب التسرّع.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب وقد تطمئنك معلومات.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان صلاح عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يناير.