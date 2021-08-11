حظك اليوم برج القوس الأربعاء 11-8-2021 مهنيا وعاطفيا

تكره امرأة برج القوس الكذب والرجل ضعيف الإرادة، كما تتصف بالتفاؤل الشديد والشغف لاكتشاف الأشياء الجديدة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في وضع معاكس وقد تعيش اليوم فترة دقيقة تتطلب منك التصرف بحكمة وعناية.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

حاول اليوم أن ترى الإيجابيات فيمن حولك مثلما ترى السلبيات.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.