حظك اليوم الأربعاء 11-8-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تنقسم الأبراج إلى هوائية وترابية ومائية ونارية، وتختلف توقعات الأبراج يوميا وفق حالة الفلك، وتنال توقعات حظك اليوم وخبراء علم الأبراج والفلك، اهتمام قطاع كبير من الأشخاص، فيحرص البعض على مطالعة توقعات أبراج الفلك للبرج الخاص بهم بصورة يومية، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد التي تقدمها لكل برج.

حظك اليوم برج الحمل 11-8-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع نبتون في منزلي الصحة ومن المهم اليوم أن تنظم أفكارك وجهودك، ويجب أن تعتني بصحتك.

حظك اليوم برج الحمل 11-8-2021 على الصعيد العاطفي

قد تشعر اليوم بالتشوش وعليك أن تتأنى في أقوالك مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الراقصة دينا، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 11-8-2021 على الصعيد المهني

اليوم تصبو إلى الكمال مما يدفعك لإيجاد حلول مبتكرة لكل مشكلة في طريقك.

حظك اليوم برج الثور 11-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب لذا أنت على موعد اليوم مع السعادة والحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمد ممدوح، ويوافق تاريخ ميلاده 9 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 11-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك يدفعك اليوم للتركيز على إصلاح أمور وعليك أن تتحمل مسؤولياتك عن طيب خاطر.

حظك اليوم برج الجوزاء 11-8-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بالنظر للمستقبل وعدم الالتفات للماضي.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 11-8-2021 على الصعيد المهني

يمدك الفلك بالقدرة على الإقناع وعليك اليوم أن تنتهز الفرص.

حظك اليوم برج السرطان 11-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يجعلك تبدو اليوم بكامل لياقتك وتسطع بالأفكار والنشاط.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان اللاعب ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 11-8-2021 على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تنظم أفكارك وتراجع جيدا خطواتك وحساباتك ومصروفاتك والتزاماتك المالية.

حظك اليوم برج الأسد 11-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تهتم بضبط حركتك وكلماتك حتى لا تقع في أخطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 11-8-2021 على الصعيد المهني

اليوم تستطيع أن تعالج المشاكل الصغيرة أولا بأول وتجد حلولًا ناجعة.

حظك اليوم برج العذراء 11-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك اليوم تألقًا وسحرًا وجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 11-8-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع نبتون في منزلي الصحة يطالبك اليوم أن تهتم بصحتك وتنظم جهودك ولا تبدد جهودك فيما لا طائل من ورائه.

حظك اليوم برج الميزان 11-8-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك ألا تتكلم اليوم عن حياتك الشخصية وأن تحافظ على الكتمان وابتعد عن الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 11-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يدفعك نحو المضي بثقة وجرأة وقد يدفعك الفضول لبحث أمر ما وتتخذ قرارات صائبة.

حظك اليوم برج العقرب 11-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ بمنزل الأصدقاء يدفعانك نحو الاهتمام بمبدأ التكافل والتضامن مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر.

حظك اليوم برج القوس 11-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد تعيش اليوم فترة دقيقة تتطلب منك التصرف بحكمة وعناية.

حظك اليوم برج القوس 11-8-2021 على الصعيد العاطفي

حاول اليوم أن ترى الإيجابيات فيمن حولك مثلما ترى السلبيات.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 11-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك تكسب التقدير، وقد تحقق أرباح، والوقت مناسب للترتيب لسفر أو رحلة.

حظك اليوم برج الجدي 11-8-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تساعدك الأفلاك على تحقيق تفاهم مع من حولك وتحركهم بذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة رجب، ويوافق تاريخ ميلادها 26 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 11-8-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر ونبتون في منزلي المال قد يصيبك بالتشوش.. كن حذرا في إدارتك لأعمالك وللنواحي المادية وتجنب التسرّع.

حظك اليوم برج الدلو 11-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب وقد تطمئنك معلومات.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان صلاح عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يناير.

حظك اليوم برج الحوت 11-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. انتبه لحماية حقوقك وحاول أن تبقى هادئا إذا حدث ما يعكر صفو مزاجك.

حظك اليوم برج الحوت 11-8-2021 على الصعيد العاطفي

احترس اليوم لأن علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك تحتاج منك لتفهم وعناية جادة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.