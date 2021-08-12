حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 12-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء يتميز بكونه شخصية مزاجية ومتقلبه، ولكنه شريك حياة مثالي يستطيع أن يكون أسرة وعائلة بنمط حياة ناجح، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

اليوم يدعمك القمر، انتهز الفرصة واقترب من الآخرين بثقة.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

القمر في منزل الحب يمنحك مشاعر عاطفية تنير دربك وتعدك بأوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان أحمد مكي، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يونيو.