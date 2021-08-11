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حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 11-8-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:17 ص | الأربعاء 11 أغسطس 2021
حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 11-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 11-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يفضل مواليد برج الجدي التواجد في الأماكن الهادئة، كما لديه قدرة كبيرة في التحكم في النفس، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر في منزل الحظ يجعلك تكسب التقدير، وقد تحقق أرباح، والوقت مناسب للترتيب لسفر أو رحلة.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

اليوم تساعدك الأفلاك على تحقيق تفاهم مع من حولك وتحركهم بذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة رجب، ويوافق تاريخ ميلادها 26 ديسمبر.

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