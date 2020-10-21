أستاذ قلب: ارتفاع ضغط الدم من أخطر الأمراض ونسبة وجوده في مصر 25%

قال الدكتور سامح شاهين، أستاذ أمراض القلب بجامعة عين شمس والرئيس السابق لجمعية القلب المصرية، إن مرض ارتفاع ضغط الدم من أخطر الأمراض التي ممكن أن تصيب الإنسان عموما ونسبة وجوده في مصر تقارب 25%.

وتابع شاهين، في تصريحات صحفية له، أن من كل عشر أشخاص هناك شخصين أو ثلاثة يصابون بمرض ارتفاع ضغط الدم والمشكلة في هذا المرض أنه يأتي بدون أعراض، ووجه "شاهين" بمجموعة نصائح جاءت على رأسها: أي شخص تعدى الأربعين عاما يجب أن يقوم بقياس الضغط بصورة مستمرة على الأقل مرتين في السنة، وفي حال التأكد من إصابة أحد الأشخاص بارتفاع ضغط الدم تكون هناك مشكلة لأن الضغط يصيب عضلة القلب مما يتسبب في هبوط عضلة القلب وإذا لم يتم تناول العلاج يحدث جلطات في المخ وفشل كلوي لأن الضغط العالي يصيب شرايين الجسم كلها وبالتالي كل ما سارعنا في علاج الضغط نتجنب الكثير من المشاكل.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام العربي، أستاذ ورئيس قسم القلب جامعة أسيوط، إن الدواء الجديد الذي يتم اطلاقه لمرضى ارتفاع ضغط الدم هو تركيبة من دواءين موجودين بالفعل والدواءان يستخدمان في علاج ارتفاع ضغط الدم، الدواء الأول هو الكنكور وهو من الأدوية المعروفة والذي يستخدمه حوالي 25% من مرضى الضغط في مصر ومن مميزاته أنه يضبط ارتفاع ضغط الدم وضربات القلب السريعة.

وتابع في تصريحات صحفية له من المعروف أن مريض الضغط يعاني من العصبية وهذا يؤدي إلى زيادة ضربات القلب والدواء الثاني هو الأملوديبين وهذا أيضا من الأدوية القوية جدا في ضبط ارتفاع ضغط الدم، لافتا إلى أن فكرة دمج القرصين في قرص واحد جاءت لأنهما يعملان بطريقتين مختلفتين في قرص واحد وهذا يساعد في الوصول لمستوى من ضبط الدم أفضل بكثير.

وأثبتت الأبحاث أن معظم المرضى لم يتم السيطرة على ضغطهم المرتفع بتناول دواء ضغط واحد وبالتالي وجود دواءين في قرص واحد له فائدة للمريض، ما يجعله يلتزم بتناول الدواء دون النسيان أو الملل لأنه قرص واحد على مدار اليوم.

وفي نفس السياق قال الدكتور محمد صبحي، أستاذ أمراض القلب بكلية طب الإسكندرية، المحافظ الإقليمي للجمعية الأمريكية للقلب ورئيس مؤسسة القلب، إن "كونكوراملو" هو عبارة عن دمج دواءين موجودين بالفعل وهما دواء الكنكور و دواء الأملوديبين في قرص واحد، ما يعود بالفائدة على مريض الضغط العالي في الاستمرار في تناوله دون الملل منه أو نسيان تناوله.

وتابع: هذا الدواء يقلل النبض العالي ويحسن القلب والشرايين وعادة ما يكون الشخص الذي لديه ضغط مرتفع يعاني من أمراض أخرى مثل أمراض القلب والشرايين والذبحة المستقرة والنبض العالي فهذا الدواء آمن لهم ويساعد المرضى في تقليل النبض العالي والضغط العالي، مضيفا أن مرض ارتفاع ضغط الدم من أخطر الأمراض، وأي شخص معرض للإصابة به وممكن أن يأتي بدون أعراض.

وقال الدكتور عماد جريس، مدير شركة ميرك، إن الدواء الجديد هو تركيبة جديدة من دواءين موجودين بالفعل تم دمجهما بسبب تطور الأمراض مما يتطلب تطورنا نحن أيضا ونكون أكثر فاعلية وأكثر تحكما في الضغط المرتفع وخصوصا أننا نرى توجها كبيرا من الدولة للكشف المبكر على الضغط والسكر من خلال حملة 100 مليون صحة نشارك فيها بحملتي فؤاد مظبوط وسكرك إيه.

وتابع في تصريحات له هذا الدواء مخصص لعلاج الضغط المرتفع وخصوصا للأشخاص غير القادرين على التحكم في الضغط فهذا الدواء يساعدهم في التحكم في الضغط لأنه فعال وقوي جدا، حيث إنه قرص واحد في اليوم، ويستطيع أن يتحكم في الضغط على مدار اليوم وهذا الدواء مسجل في وزارة الصحة المصرية وبذلك تكون مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي ينتشر فيها هذا الدواء الفعال.

وأضاف: "نحاول دائما مواكبة كل ما هو حديث في العلاجات لكل الأمراض، بالإضافة إلى توفير الأدوية الفعالة بسعر مناسب لكل المرضى، يأتي ذلك من خلال حرصها على مشاركة الدولة في توفير منظومة صحية تخدم المواطن وصحته أولا".