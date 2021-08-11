«مصر للأسمنت قنا» تحقق صافي أرباح 69 مليون جنيه في النصف الأول من 2021

أفصحت مجموعة «مصر للأسمنت – قنا»، عن قوائمها المالية للنصف الأول من العام المالي 2021، وارتفع صافي الربحية المجمعة للمجموعة إلى 69 مليون جنيه، مقابل 63 مليونا عن ذات الفترة لعام 2020، بزيادة قدرها 9.2%، بالرغم من تراجع صافي الإيرادات بالنصف الأول لعام 2021، إذ سجل نحو 1.285 مليون جنيه، مقارنةً بـ1.346 مليون جنيه عن نفس الفترة من عام 2020، بنسبة 4.72%.

وأظهرت نتائج القوائم المالية المجمعة لمجموعة «مصر للأسمنت – قنا» أداءً استثنائياً في الربع الثاني من عام 2021، بالرغم من انخفاض صافي إيرادات المبيعات.

وارتفعت المصروفات العمومية والإدارية والبيعية المجمعة، لتسجل 85 مليون جنيه في نهاية النصف الأول من 2021، مقارنةً بـ77 مليون جنيه عن نفس الفترة لعام 2020، بنسبة 9.85%. كما انخفضت المصروفات التمويلية المجمعة، لتسجل 50 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بـ77 مليون عن نفس الفترة من عام 2020، بنسبة 34.5% عن العام السابق.

وبفضل تطوير سياسة المشتريات المشتركة للمجموعة وتحسين تكاليفها، فضلاً عن تعزيز كفاءة أداء المصنع والتوسع في أسواق التصدير، حيث زادت صادراتها إلى 169 ألف طن فى نهاية النصف الأول من عام 2021، من 41 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 316%.

%92.3 نصيب السهم من صافي أرباح «مصر للأسمنت- قنا» الربع الثاني من 2021

وقد أظهرت النتائج المستقلة لشركة مصر للأسمنت- قنا، قيمة مجمل الربح 118 مليون جنيه مصري، خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 104 ملايين جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 13.7%. كما بلغ مجمل الربح للشركة خلال الربع الثاني من عام 2021، قيمة 60 مليون جنيه مصري، مقابل 45 مليونا بزيادة قدرها 26.1% خلال فترة المقارنة. وبذلك يصبح نصيب السهم من صافي الأرباح خلال النصف الأول من عام 2021، بقيمة 0.56 جنيه مصري، مقابل 0.52 جنيه مصري، بزيادة قدرها 7.7% عن فترة المقارنة. كما يصبح خلال الربع الثاني من عام 2021 بقيمة 0.25 جنيه مصري، مقابل 0.13 جنيه مصري، بزيادة قدرها 92.3% عن فترة المقارنة.

وقال عبدالفتاح حرحور رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر للأسمنت - قنا: «نجحت مجموعة مصر للأسمنت – قنا، في التغلب على كل التحديات التي ألمت بقطاع الأسمنت في مصر، إذ تفردت المجموعة عن مثيلاتها بالسوق المصرية، بتحقيق المزيد من النجاحات المشهودة بالربع الثاني من عام 2021».

ومن جانبه، قال المهندس طارق طلعت العضو المنتدب لمجموعة «مصر للأسمنت - قنا»: «رغم التحديات التي يواجهها سوق الأسمنت حاليا، الذي يشهد فائضاً في الإنتاج يقابله استقرار في الاستهلاك، حافظت مجموعة مصر للأسمنت – قنا، على أداء استثنائي أسهم في صمودها أمام العقبات التي واجهتها الكيانات الصناعية دولياً ومحلياً. واستطاعت المجموعة تحقيق نمو في صافي الربحية خلال الربع الثاني من عام 2021، وذلك من خلال الاستمرار في تخفيض تكاليف التشغيل وتحسين الأداء لتحقيق أقصى فاعلية».