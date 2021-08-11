إعلام القاهرة: 580 طالبا وطالبة أدوا اختبارات القدرات 2021 اليوم

تابع الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، سير لجان اختبارات القدرات 2021 بكلية الإعلام، التي أداها اليوم الأربعاء، 580 طالبا وطالبة على فترتين، الأولى ضمت 335 طالبا، والثانية ضمت 245 طالبا، ورافق نائب رئيس الجامعة في جولته الدكتورة هويدا مصطفى عميد الكلية، والدكتورة سلوى العوادلي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان جنيد وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، في إطار متابعة إدارة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لأعمال اختبارات القدرات بكليات الجامعة.

«الشاذلي» يشيد بإجراءات تنظيم اختبارات القدرات

وأشاد الدكتور جمال الشاذلي، بالإجراءات التي تطبقها كلية الإعلام، في تنظيم اختبارات القدرات، من حيث تيسير الإجراءات، والالتزام بضوابط التباعد واستخدام الكمامات الطبية حفاظا على سلامة الطلاب وجميع المشاركين في الاختبارات، وأثنى على تقسيم المهام في عملية الاختبارات، بما يضمن إتمامها تنفيذا لتوجيهات الدكتور عثمان الخشت رئيس الجامعة، واللجنة العليا التي شكلها لتنظيم إجراء الاختبارات، واتخاذ القرارات الفورية لمواجهة أي مشكلة طارئة.

إعلام القاهرة تعمل وفق استراتيجية التحول إلى «الجيل الرابع»

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن ما شاهده من التزام بكل الضوابط الجامعية، وسير عملية الاختبارات بالكلية، يؤكد حالة التناغم والتكامل بين قيادات كلية الإعلام، وأساتذتها، وجهازها الإداري، الأمر الذي يوضح كفاءة إدارة الكلية، في العمل بروح الفريق الذي يعمل في إطار استراتيجية الجامعة التي تستهدف التحول إلى جامعات الجيل الرابع.

ومن جانبها رحبت الدكتورة هويدا مصطفى عميد الكلية، بزيارة نائب رئيس الجامعة، مؤكدة أن الكلية تعمل بكل طاقتها لتقديم صورة رائعة عن الجامعة، التزاما برؤيتها واستراتيجيتها التي تتوافق مع رؤية مصر2030، سعيا لتحقيق تقدم في التصنيفات الدولية، خاصة أن كلية الإعلام بجامعة القاهرة هي أقدم كلية إعلام، ليس في مصر فحسب، بل في المنطقة العربية والإقليمية.

وفي نهاية الجولة، التقى الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة، مع قيادات الكلية، في حوار تناول العديد من الجوانب المتعلقة بالنهوض بأداء الكلية، ووصولها إلى المكانة اللائقة بها وبجامعة القاهرة اعرق جامعات المنطقة.