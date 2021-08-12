مواقيت الصلاة اليوم الخميس 12-8-2021 في محافظات مصر

يحرص المسلمون دائما على متابعة مواقيت الصلاة يوميا، في مختلف محافظات مصر، وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة، اليوم الخميس الموافق 12 أغسطس الجاري، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، وفقًا للموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتختلف مواقيت الصلاة في محافظات مصر المختلفة، اليوم الخميس، على هذا النحو:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:46

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 03:37

أذان المغرب 06:39

أذان العشاء: 08:03

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:48

أذان الظهر: 12:05

أذان العصر: 03:44

أذان المغرب: 06:46

أذان العشاء: 08:11

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:45

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 03:39

أذان المغرب 06:41

أذان العشاء: 08:06

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 03:54

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 03:32

أذان المغرب 06:35

أذان العشاء: 07:56

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 03:43

أذان الظهر: 11:59

أذان العصر: 03:36

أذان المغرب: 06:39

أذان العشاء: 08:03

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وتتفاوت مواقيت الصلاة في بعض الدول العربية، وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر: 04:37

أذان الظهر: 12:26

أذان العصر: 03:47

أذان المغرب: 06:53

أذان العشاء: 08:23

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 04:27

أذان الظهر: 12:24

أذان العصر: 03:53

أذان المغرب 06:56

أذان العشاء: 08:26

مواقيت الصلاة في الرباط

أذان الفجر: 05:09

أذان الظهر: 01:32

أذان العصر: 05:15

أذان المغرب 08:17

أذان العشاء: 09:43