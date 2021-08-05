مواقيت الصلاة اليوم الخميس 5-8-2021 في محافظات مصر

يهتم العديد من الأشخاص بمتابعة مواقيت الصلاة يوميا لمعرفة فروق التوقيت وأداء الصلاة في أوقاتها، وفي إطار اهتمام المسلمين بمواقيت الصلاة، نستعرض في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم، الخميس الموافق 5 أغسطس، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، وفقًا للموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتتفاوت مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر اليوم، على هذا النحو:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:39

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 03:37

أذان المغرب 06:44

أذان العشاء: 08:09

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:43

أذان الظهر: 12:07

أذان العصر: 03:45

أذان المغرب: 06:53

أذان العشاء: 08:19

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 03:37

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 03:38

أذان المغرب: 06:45

أذان العشاء: 08:11

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:38

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 03:40

أذان المغرب 06:47

أذان العشاء: 08:14

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 03:47

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 03:32

أذان المغرب 06:40

أذان العشاء: 08:02

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وتتفاوت مواقيت الصلاة في بعض الدول العربية، وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة، على هذا النحو:

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر: 04:33

أذان الظهر: 12:27

أذان العصر: 03:46

أذان المغرب: 06:57

أذان العشاء: 08:27

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 04:22

أذان الظهر: 12:25

أذان العصر: 03:53

أذان المغرب 07:01

أذان العشاء: 08:31

مواقيت الصلاة في الرباط

أذان الفجر: 05:02

أذان الظهر: 01:33

أذان العصر: 05:17

أذان المغرب 08:24

أذان العشاء: 09:53.