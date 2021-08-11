حكاية مرض نفسي عانى منه مجدي فكري بسبب «الوتد»: «قعدت اتعالج 3 شهور»

كشف الفنان مجدي فكري عن خضوعه لعلاج نفسي بسبب الشخصية التي جسدها بمسلسل «الوتد» قبل حوالي 25 عامًا، موضحًا أنه كان في قمة سعادته حينما عُرضت عليه المشاركة في بطولة هذا المسلسل، خاصة أنه سيجسد دور أحد أبناء النجمة الراحلة هدى سلطان، قائلا إنه عندما قرأ ملامح شخصيته بسيناريو العمل شعر أنه لا يريد أن يشارك بهذا العمل، وأخبر زوجته بذلك التي قالت له «افعل ما يحلو لك».

وأوضح «فكري»، خلال استضافته ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، اليوم الأربعاء، أن مدير إنتاج المسلسل حينها اعترض بشدة على رفضه للمشاركة بالعمل، لدرجة أنه وصفوه بـ «المجنون»، مضيفا: «قالي أنت مجنون حد يرفض مسلسل 30 حلقة لدرجة زعقلي عشان أوافق على الدور».

مجدي فكري: رفضت شخصيتي بـ«الوتد» في البداية

وأشار إلى أن سبب رفضه لهذا المسلسل من البداية، كان اعتراضه على اختياره هو بالأخص لتجسيد شخصية ابنها «الذيب» يعاني من بعض المشاكل العقلية، متابعا: «بصراحة خدتها على كرامتي، وقولت لنفسي اشمعنى أنا أعمل دور الشخص ده اللي عمال يخدم عليهم ويقعد تحت رجليهم».

واعترف «فكري» أنه نظر إلى تلك الشخصية حينها بسطحية كبيرة، ولم ينظر إليه بالعمق المطلوب، مؤكدًا أنه كان مخطئا في ذلك بكل تأكيد، قبل أن يدرك قيمة هذه الشخصية الحقيقية ويقدمها وتكون من أنجح الشخصيات الفنية التي يشيد بها الجمهور حتى الآن.

مجدي فكري: هدى سلطان اعترضت على تجسيدي لشخصية ابنها

وحكى «فكري» أن النجمة هدى سلطان بطلة المسلسل، اعترضت أيضا في البداية على تجسيده لتلك الشخصية، بعدما اجتمع في تصوير أول مشاهدها بالعمل معها، لدرجة أن تامر النحاس مخرج المسلسل طلب منها أن تعطيه فرصة لتجسيد 3 أو 4 مشاهد من العمل قبل أن تحكم عليه بشكل كامل.

وأضاف:« بعد هذه المشاهد أعجبت النجمة الراحلة بتجسيده بشكل كبير، لدرجة أنها قالت له تعالى هنا ده أنت ممثل جيد بتفكرني بممثلينا الكبار بتوع الأبيض والأسود».

وأردف أنه بعد انتهائه من تصوير هذا المسلسل خضع لعلاج مع أحد الأطباء لفترة تتجاوز الثلاثة أشهر، قبل أن يؤكد له أنه لا يعاني من أي أمراض عضوية هو فقط تأثر نفسيًا بشكل شديد بالشخصية التي يقدمها.

«الوتد» مسلسل درامي عرض عام 1996، وشارك في بطولته النجمة الراحلة هدي سلطان والنجم الراحل يوسف شعبان، بالإضافة إلى النجوم أحمد سلامة ومجدي فكري وهالة فاخر، والنجمة المعتزلة حنان ترك والنجم الراحل عبدالله محمود وآخرين.