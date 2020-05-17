مجدي فكري "كَسر فتوة" أمام ياسر جلال: انتظروا مفاجأة الحلقات المقبلة

عبّر الفنان مجدي فكري، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل الفتوة من بطولة صديقه الفنان ياسر جلال، مؤكّدًا أنَّ الحلقات المقبلة ستحمل الكثير من المفاجآت في تطور شخصيته خلال أحداث المسلسل.

وأضاف "فكري"، لـ"الوطن" أنَّه سعيد بردود الأفعال التي تلقاها من الجمهور عقب تجسّيده شخصية "الأعور" في الفتوة، موضحًا أنَّه حرص على تقديم دورين مختلفين تمامًا في دراما رمضان هذا العام.

ويُشارك الفنان مجدي فكري في موسم شهر رمضان الدرامي، بمسلسلي الفتوة، والإختيار، ويقدم في الأول شخصية "الأعور"، وفي الثاني شخصية أحد التكفيريين بشمال سيناء.

يُذكر أنَّ مسلسل الفتوة يُعيد دراما عصر الفتوات في حي الجمالية، وذلك من خلال شخصية "حسن الجبالي"، الذي يسعى لنصرة الضعفاء والمساكين، فيما يفرض "عزمي" الذي يجسّد دوره الفنان أحمد صلاح حسني، الإتاوات على الناس، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفتوة، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة، وليلي أحمد زاهر، وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان.