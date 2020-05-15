مجدي فكري: مشاركتي في الاختيار شرف كبير.. وانتظروا مفاجآت قوية

عرضت مساء اليوم، الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل الاختيار، وظهر خلالها، مشاركة الفنان مجدي فكري، بتجسيد شخصية أحد التكفيريين بشمال سيناء.

وقال الفنان مجدي فكري، إن مشاركته في مسلسل الاختيار شرف عظيم له، حيث أن المسلسل يسرد حياة بطل وأسد سيناء الشهيد أحمد منسي، الذي كان يتسابق لينال الشهادة في سبيل وطنه وحماية أرض مصر.

وأضاف فكري لـ"الوطن" بأن ترشيحه للعمل في المسلسل كان فرحة كبيرة بالنسبة له، بأن يشارك في هذا العمل، مؤكدا أنه يجسد شخصية أحد التكفيريين الموجودين بسيناء، وأن الحلقات القادمة من المسلسل، تحمل الكثير من المفاجآت التي سيراها الجمهور.

وأكد "فكري"، أنه تم ترشيحه للمشاركة في المسلسل من خلال المخرج بيتر ميمي، الذي سعد كثيرا بالتعاون معه، فهو مخرج ينتهج أسلوب السهل الممتنع، ويفهم جيدا كيفية التعامل مع الممثل.

يذكر أن مسلسل "الاختيار"، يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي استشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.