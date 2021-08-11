«إن ربك لبالمرصاد».. شيماء «سيدة الإسكندرية» تنتصر على زوجها «محمد شقاوة»

حالة من الفرحة عمّت منزل شيماء سيد أحمد، ضحية زوجها «محمد شقاوة»، بعدما أصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمرًا بإحالته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الإسكندرية، لاتهامه بتعذيبها وأبنائها واستغلالهم في أعمال التسول بطريق القوة والعنف والتعذيب البدني، واحتجازها وتعذيبها بدنيا، وتعريضه أبناءه للخطر، وذلك بعد أسابيع من تقدم المجني عليها ببلاغ لأجهزة الأمن في الإسكندرية.

شيماء سيد: «ربنا استجاب ليا»

عبّرت شيماء خلال تصريح لـ«الوطن» عن فرحتها بقرار إحالة زوجها المتهم للجنايات، بقولها: «الحمد لله أنا دعيت ربنا وصبرت واستجاب ليا.. إن ربك لبالمرصاد».

15 سنة حلاقة زيرو وتعذيب

وبحسب تصريحات مصورة سابقة أدلت بها لـ«الوطن»، روت«شيماء» تفاصيل 15 سنة حلاقة زيرو وتعذيب وتسول، والتي بدأت منذ عام 2009، إذ تزوجت من المتهم محمد شقاوة، لتكتشف أنه مدمن، وباع شقته ثم سيارة تاكسي كان يملكهما، وبدأت الخلافات تدب بينهما تارة، وبينه وبين آخرين تارة أخرى، وانتقلا للعيش في شقة بالإيجار، وبدأ إجبارها على التسول مع أولادهما، لتوفير ثمن السجائر والمخدرات التي اعتاد تعاطيها، موضحة أنه لجأ لبيع الثلاجة وأنبوبة البوتاجاز، لتوفير ثمن المخدرات، لكونه عاطل عن العمل.

15 عامًا معاناة

13 يوليو الماضي.. كان موعد بزوغ شمس الحرية والراحة بعد المشقة التي عاشت فيها شيماء لمدة 15 عامًا، عانت فيها من زوجها، إذ قيّدها لمدة 3 أيام بداية من يوم 10 يوليو، وعذبها، وحلق شعرها بماكينة حلاقة، وأوسعها ضربًا بأداوت حادة، إلا أن جارتها تمكنت من انقاذها، وأبلغت والدتها التي أبلغت بدورها الشرطة، وألقت القبض على الزوج المتهم.

النائب العام ينقذ شيماء

وأصدر مكتب النائب العام، بيانين حول القضية، وكشف الأول عن تحقيقات أجرتها النيابة العامة، بيّنت أن المتهم اعتاد إدمان المواد المخدرة، والتعدي على المجني عليها وأبنائهما لإرغامهم على التسول منذ سنوات لتوفير ما يُدمنه، وعلى إثر خلاف بين الزوجين احتجزها المتهم بغرفة خلال عطلة عيد الأضحى، من غير مأكل أو مشرب سوى ما يبقيها حية، ووالى تعذيبها بصور مختلفة حتى سمعت جارةٌ لها ما كان يصدر من المتهم من سباب وتعدّ، واستغاث بها طفلٌ من المجني عليهم لنجدة والدته، فعلمت مكان احتجازها، ورأت آثار التعذيب عليها فأبلغت الشرطة وأُلقي القبض على المتهم، وأمرت النيابة العامة بعرض المجني عليها على الطب الشرعي، وبحبسه على ذمة التحقيقات.

محاكمة جنائية

أما البيان الثاني، صدر اليوم الأربعاء، متضمنًا قرار النائب العام، بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، باتهامات الاتجار بالبشر في زوجته وأبنائه عن طريق استغلالهم في أعمال التسول بطريق القوة والعنف والتعذيب البدني، واحتجازها وتعذيبها، وتعريض أبناءه للخطر، وحيازته مخدرات بقصد التعاطي.

وأكدت النيابة العامة أنها أقامت الدليل ضد المتهم، من واقع شهادة 9 شهود، وهم المجني عليها «شيماء» و5 شهود على الواقعة من جيرانها، وضابطي شرطة وطبيب.