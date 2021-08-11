السيسي يوجه بإطلاق اسم فريال عبدالعزيز على كوبري جديد بالتجمع الخامس

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإطلاق اسم البطلة الأولمبية المصرية فريال عبدالعزيز، الحاصلة على ميدالية ذهبية في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020، على الكوبري الجديد الذي يتقاطع أعلى الطريق الدائري على محور طه حسين، بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه المسوؤلين بانتقاء عدد من المحاور الرئيسية والمواقع الجديدة الأخرى لإطلاق اسم أبطال مصر في الأولمبياد عليها.