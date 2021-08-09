السيسي يستجيب لحالة طفلة تعاني من تساقط الشعر بالشرقية

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة الطفلة «مريم» من محافظة الشرقية، تبلغ من العمر 6 سنوات، إذ تُعاني من مرض تساقط الشعر، وذلك بعد عرض حالتها في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد».

والد الطفلة مريم: مصاريف العلاج باهظة

وقال والد الطفلة «مريم»، خلال تقرير عرضه البرنامج، إن ابنته عندما ولدت كانت دون شعر« قولنا نستنى شوية شهر ولا اتنين يمكن يطلع لها شعر، مر أكثر من سنة بدون ما يكون عندها شعر، بدأنا نلف على الأطباء، وكل واحد بقى يدينا علاج نمشي عليه 6 شهور».

وأضاف أن العلاج باهظ الثمن، «ممكن يوصل لـ 700 جنيه، بصراحة أنا تعبت ومبقيتش قادر أجيبه كده خلاص، عاوز حد من المسؤولين يقفوا معايا، أنا تعبت من القصة دي»، موضحًا أن ابنته تتعرض للتنمر من صديقاتها بالحضانة بسبب عدم وجود شعر لها .

الطفلة مريم: تعرضت للتنمر في الحضانة.. بيقولولي يا قرعة

فيما قالت الطفلة مريم: «زملائي بيعيبوا عليا ويقولولي يا قرعة يا قرعة، إن شاء الله أنا هخف ومش هلبس باروكة».