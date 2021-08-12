مساعد وزير التنمية: حالة واحدة تجعل الدولة تبور الأراضي الزراعية

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث باسم الوزارة، إن الدولة تبحث عن الأراضي غير المستغلة، من أجل الاستفادة منها في المبادرة الرئاسية لإقامة المشروعات اللازمة، مشيرا إلى أن ذلك يجرى بالتنسيق مع وزارات الدولة المختلفة، وطلبت 3015 قطعة برئاسة وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي.

وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، أمس الأربعاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه يجرى التنسيق أيضا لرفع إحداثيات الأراضي بدقة، وسيتم البدء في طلبات التخصيص خلال 48 ساعة فقط من وصول الطلب، من أجل إنجاز المشروعات.

المدى الزمني لتخصيص الأراضي لاستغلالها نهاية أغسطس الجاري

وأوضح مساعد وزير التنمية، أن المدى الزمني لتخصيص الأراضي سيكون نهاية أغسطس الجاري، بسبب تعليمات اللواء شعراوي، مشيرا إلى أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين تبرعوا بالأراضي، من أجل استيعاب المبادرة الشاملة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ إذ تنفذ في 250 مركزا بواقع 1413 قرية في الوقت الحالي.

حالة واحدة لتبوير الأرض الزراعية لاستغلالها

ونوه المتحدث باسم وزارة التنمية، إلى أن 17% من المواطنين في الريف سيشعرون بتحسن في السنة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن التعليم ينفذ أبينة، وكذلك مختلف الوزارات لإنشاء المجمعات الخدمية ومحطات الصرف الصحي، وتخصص أراضي سريعة للصرف الصحي، حتى لو كانت زراعية؛ لأن ذلك يعود بالنفع العام، ولكن في غير هذا الأمر لن تبور.