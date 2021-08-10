«تنفيذي الغربية»: 75 قطعة أرض لمشروعات حياة كريمة و21 موقعا لإنشاء أسواق

ترأس الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، واللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، واللواء حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أيمن فكري، المستشار العسكري، ورؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات والإدارات.

دعم الأجهزة التنفيذية بكافة الإمكانيات من أجل تقديم أفضل الخدمات لأهالي

بدأ الاجتماع بترحيب المحافظ باللواء هاني عويس، مدير الأمن، وتهنئته على توليه مهام منصبه الجديد، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح من أجل تطوير منظومة الأمن داخل الغربية.

كما أعرب مدير الأمن عن بالغ سعادته بتواجده في محافظة الغربية، مشيراً إلى أنه قد تابع خلال الفترة الماضية عدداً من المشروعات التي أنجزتها المحافظة، وأكد على دعم الأجهزة التنفيذية بكافة الإمكانيات من أجل تقديم أفضل الخدمات لأهالي الغربية.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عدداً من الأمور، وكانت أبرز قرارات المجلس هي الموافقة على إطلاق اسم الشهيد المجند مجدي عبد الستار عبد الله على مدرسة إبيار الثانوية بنات، وإنشاء مركز محافظة الغربية للدراسات والخدمات البيئية، وإصدار شهادة تفيد تحديد عمر المباني بمبلغ 600 جنيه فقط، والتي سترفع المعاناة عن المواطنين، حيث يتم صدورها من المكاتب الاستشارية بمبالغ مالية تتعدى 10 آلاف جنيه، بجانب الموافقة على ضم 3 قطع أراضي زراعية بمساحة 10950 مترا تخصص لإنشاء الجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة.

الموافقة على قبول التبرع بعدد 20 قطعة أرض لإقامة مشروعات نفع عام خاصة بالمبادرة

كما وافق المجلس على عدد من القرارات التي تخص المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري بقرى مركز زفتى.

وتمت الموافقة على قبول التبرع بعدد 20 قطعة أرض لإقامة مشروعات نفع عام خاصة بالمبادرة، وتخصيص 55 قطعة أرض لإقامة مشروعات لصالح «التربية والتعليم، الشباب والرياضة، الصحة، الطب البيطري، الثقافة، الزراعة، مجمعات خدمية، الإسعاف، نقط شرطية، مجمعات صناعية، وحدات سكنية»، بجانب الموافقة على إنشاء 21 موقف وسوق أعلى المصارف المغطاة بقرى مركز زفتى.