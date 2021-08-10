تطورات مشروعات «حياة كريمة» في ثلاث محافظات بالصعيد

استعرضت شاشة «Extra news»، آخر تطورات ومشروعات مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، في ثلاث محافظات بالصعيد، بعد أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلك المبادرة من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري، والعمل على تحسين جودة الحياة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

محافظة المنيا

ففي محافظة المنيا، تحدث محمد حلمي، رئيس وحدة محلية إحدى القرى بمحافظة المنيا، وذكر أن أحد أهم أهداف «حياة كريمة» هو توفير حياة كريمة لأهالي قرى الريف المصري، ويتم حصر المنازل التي تحتاج لتأهيل وسيجرى تأهيلها في تلك المبادرة، وتم عمل الحصر ويجرى تدقيق هذه البيانات حتى لا يدخل في هذه المبادرة من لا يستحق.

وأضاف «حلمي»، أنه في قطاع التعليم على وجه التحديد، يتم إنشاء مدرسة بني عبيد، ومن أهم أهداف تلك المبادرة القضاء على الكثافات الطلابية، والمدرسة تضم 34 فصلا، وبنيت على مساحة أكثر من 3 آلاف متر، وهذه المدرسة ستفيد قرية بني عبيد والوحدة المحلية وقراها بالكامل، ويستفيد منها عشرات الآلاف من السكان والطلاب.

محافظة أسوان

ومن محافظة أسوان، كشف الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسوان، أن مبادرة حياة كريمة في أسوان تشهد نجاحا كبيرة للغاية في كل المجالات، كما تشهد سرعة في الأداء والتنفيذ، ومن بين ما يتم تنفيذه ضمن مبادرة «حياة كريمة» بأسوان تطوير في الوحدات في مجال الصحة، «الصحة يتم تطويرها من أول وجديد».

وأردف «حنفي»، خلال تصريحاته للقناة، أنه يتم تطوير 112 وحدة صحية في المحافظة، وتم الانتهاء من تطوير 88 وحدة، ويتبقى 24 وحدة سيتم الانتهاء من تطويرهم خلال الفترة من 20 أغسطس وحتى الأول من سبتمبر، كما أن كل المرافق الحيوية تم توصيلها في الوحدات الصحية، بجانب توفير كافة الإمكانيات والمعدات.

وأشار وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسوان، أنه يتم العمل على توفير كافة الخدمات الصحية للمواطنين، وإجراء تدريبات ورفع كفاءة للفرق الطبية، كما أن هناك 11 مستشفى في عمليات تطوير كى نصل للمستوى العالمى وأعلى مستوى للجودة.

محافظة بنى سويف

وفي محافظة بني سويف، أكد الدكتور محمد جبر، منسق عام مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة بنى سويف، أن المبادرة تعمل على إنشاء مجمع مدارس في قرى المحافظة، حيث تم إنشاء مجمعين مدارس، المجمع الأولى مخصص لمراحلة الروضة والابتدائي والإعدادي، والمجمع الثاني يشمل مراحل الإعدادي والثانوي.

وأشار «جبر»، خلال تصريحات تليفزيونية لنفس القناة، أن التكلفة التقديرية للمجمع الأول 6 ملايين جنيه ويضم 24 فصلا، بينما المجمع الثاني يضم 18 فصلا، بتكلفة 6 ملايين جنيه أيضا، موضحا أن قرية هلية ببني سويف، التي يتم فيها إنشاء مجمعين مدارس عدد أهاليها يصل إلى 30 ألف نسمة.

وتابع: «هم بحاجة إلى مدرسة خاصة ثانوي لأن الطلاب يتكلفون عناء السفر للالتحاق بمدرسة ثانوي»، ويتم أيضا إنشاء مجمع خدمات يتضمن مركز تكنولوجي بالدور الأرضي والدور الأول يتضمن مكتب تموين وشهر عقاري وسجل مدني ومكتب بريد، بينما الدور الثاني، يضم مجلس محلي ومكتب الوحدة المحلية والشؤون الاجتماعية.